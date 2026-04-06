LPI-SHL: Ohne Führerschein und Versicherung
Sünna (ots)
Am Donnerstag, den 02.04.2026, wurde gegen 12:15 Uhr ein Moped in Sünna kontrolliert. Das Moped war nicht versichert und der Fahrer war erst 13 Jahre alt. Somit war dieser auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell