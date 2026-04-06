LPI-SHL: Ohne Führerschein und Versicherung

Meiningen (ots) - Am Freitag Abend fiel Beamten der PI Meiningen ein Fahrradfahrer auf, welcher mit deutlichen Schlangenlinien die Leipziger Straße entlang fuhr. Die Beamten hielten den Radfahrer an, beim Absteigen vom Rad verlor dieser das Gleichgewicht, konnte einen Sturz aber noch verhindern. Dem Fahrradfahrer war deutlich anzusehen, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Aufgrund der deutlichen Ausfallerscheinungen, welche er beim Führen des ...

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