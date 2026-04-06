LPI-SHL: Einbruch in Garage
Bad Salzungen (ots)
Im Zeitraum vom 28.03.2026 - 03.04.2026 brachen Unbekannte in eine Garage im Garagenkomplex gegenüber der Werratalkaserne in Bad Salzungen ein. Es wurde Beute im Wert von etwa 4500,- Euro entwendet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden weitere beschädigte Garagen festgestellt. Ermittlungen hierzu laufen. Sollte jemand ebenfalls Geschädigt sein oder Hinweise zum Täter geben können, meldet er sich bei der PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695/5510. (AZ: 0082906/2026)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
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