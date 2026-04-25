Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand auf dem Friedhof St. Peter

Ludwigsburg (ots)

Für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei sorgte am Freitagnachmittag (24.04.2026) kurz nach 16 Uhr ein brennender Abfall- und Kompostbehälter auf dem Friedhof St. Peter in Bietigheim-Bissingen. Anrufer meldeten zunächst, dass die Aussegnungshalle in Brand stehen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich ein Abfall- und Kompostbehälter sowie angrenzendes Buschwerk brannte. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen konnte den Brand umgehend löschen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Ursprung des Feuers geben können, bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, sich unter 07142/405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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