Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfall mit einer leicht verletzten Person nach Rotlichtmissachtung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 24.04.2026, befuhr um kurz vor 15:00 Uhr die 23-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz die L1141 von Münchingen aus kommend in Richtung Markgröningen. Auf der Weinstraßenkreuzung kollidiert sie mit einer 80-jährigen Lenkerin eines Audis, welche die L1140 von Möglingen aus in Richtung Schwieberdingen befuhr und dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge das Rotlicht der dortigen Ampelanlage missachtete. Durch den Aufprall wurde die 23-jährige Fahrerin des Audis leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 22.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell