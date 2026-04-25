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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 31 Jahre alte Motorradfahrerin und ein 18 Jahre alter Motorradfahrer mussten nach einem Zusammenstoß am Freitagabend, 24.04.2026 gegen 18:42 Uhr mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Motorradfahrerin befuhr mit ihrer BMW die K 1067 von Gärtringen in Fahrtrichtung Aidlingen. Der direkt vor ihr fahrende und bislang unbekannte Pkw setzte zum Überholen eines weiteren vorausfahrenden Pkw an. Hierbei folgte die 31-jährige Motorradfahrerin dem überholenden Pkw, welcher gerade noch rechtzeitig vor dem entgegenkommenden 18-Jährigen auf seinem Motorrad der Marke Husqvarna einscheren konnte. Der BMW-Lenkerin gelang dies nicht mehr und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurden beide Personen von ihren Maschinen abgeworfen, rutschten über längere Strecken auf der Fahrbahn und kamen schwer verletzt in der Böschung zum Liegen. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mittels Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die Unfallörtlichkeit musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis Mitternacht vollgesperrt werden. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger für ein Unfallgutachten hinzugezogen. An den beiden Motorrädern entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 27.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten zuerst überholenden Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711/6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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