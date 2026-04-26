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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: öblingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die bislang unbekannte Lenkerin einer silbernen Mercedes A-Klasse kam bereits am Freitag, 24.04.2026, gegen 16:50 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Die Frau stieg zunächst aus ihrem Fahrzeug und betrachtete den Schaden, stieg dann jedoch wieder ein und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter 07031 132500 oder boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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