Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen, Kreis Ludwigburg: Unfall mit Personenschaden Flucht vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am 26.04.2026 fiel der 22-Jährige Lenker eines Audi A7, gegen 01:30 Uhr, im Stadtgebiet Leonberg durch zu schnelle Fahrweise auf. Einer Kontrolle entzog sich der Lenker des Audi durch starkes Beschleunigen mit teilweise über 100 km/h im Stadtgebiet. Auf eine direkte Verfolgung wurde zum Schutz unbeteiligter verzichtet. Der Lenker des Audi floh mit seinem Fahrzeug über die L1137 in Richtung Ditzingen. Kurz vor der Einmündung zur Siemensstraße verlor der Audi Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn in den Grünstreifen. Der Audi kollidiert seitlich mit einem Audi A3, besetzt mit dem 29-Jährigen Fahrer und seiner 25-Jährigen Beifahrerin, welcher an die Ampel heranfährt. In der Folge kollidiert der Audi des Verursachers mit einem am linken Fahrbahnrand befindlichen Leitpfosten sowie einem Baum im Bereich des Grünstreifens und beschädigt diesen stark. Der Audi des Verursachers wird vom Baum abgewiesen und dreht sich. Hierbei wird zudem ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und stark beschädigt. Im weiteren Verlauf kollidiert der Audi seitlich mit der an der Ampel wartenden 32-Jährigen Lenkerin eines VW Golf, welcher durch die Wucht des Aufpralls in den Grünstreifen geschoben wird. Der Verursacher wird vom VW Golf abgewiesen und kollidiert mit einem VW UP!, besetzt mit dem 25-Jährigen Fahrer und seiner 21-Jährigen Beifahrerin. Der VW UP! wird durch die Wucht wiederum auf einen Mercedes Marco Polo, besetzt mit dem 48-Jährigen Fahrer, aufgeschoben, welcher ebenfalls an der rot zeigenden LZA wartet. Der Unfallverursacher ging anschließend fußläufig flüchtig, wurde aber von einem der Beteiligten verfolgt und konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Beim Unfallverursacher wurde Alkoholgeruch festgestellt, außerdem wurden ein Reizstoffsprühgerät, ein Küchenmesser und eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Sämtliche Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 100000,00 Euro.

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