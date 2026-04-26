Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1110: Vorfahrtsunfall zwischen zwei Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag, den 25.04.2026, um ca. 16:25 Uhr kam es auf der K1110 zwischen Bissingen und Tamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem Dacia die genannte Landstraße in Fahrtrichtung Bissingen. Auf Höhe des Zugangs zum Erlengrund versuchte er nach links in diesen abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden vorberechtigten Verkehr und kollidierte dort mit einem 37-jährigen Audi-Lenker.

Bei der Kollision wurden beide über eine Verkehrsinsel geschleudert und kamen dort zum Stehen. Die Fahrzeuglenkerin des Audi, ihr Beifahrer sowie der Unfallverursacher wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs wurde schwer verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20 000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme waren Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

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