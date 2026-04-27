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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand eines Schnellrestaurants in der Kurfürstenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (26.04.2026) wurde der Polizei gegen 18.20 Uhr ein Brand eines Schnellrestaurants in der Kurfürstenstraße in Ludwigsburg gemeldet. Als die erste Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, waren deutlich Flammen sichtbar und es war bereits zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die eingesetzte Feuerwehr musste eine bettlägerige Person aus dem Wohnbereich oberhalb des Restaurants retten. Sie wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 35-Jähriger, der noch versuchte hatte, das Feuer zu löschen, erlitt, wie drei weitere Personen, leichte Verletzungen. Der 35-Jährige und eine der leicht verletzten Personen wurden ebenfalls vom Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Während der Einsatzmaßnahmen musste das gesamte Gebäude geräumt werden. Gegen 19.10 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und das gesamte Gebäude konnte hierauf wieder betreten werden. Die durch die Polizei gesperrte Kurfürstenstraße konnte gegen 19.45 Uhr wieder frei gegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 150.000 Euro geschätzt. Mutmaßlich dürfte ein Fettbrand ursächlich für das Feuer gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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