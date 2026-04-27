Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter zerkratzte am Sonntag (26.04.2026) zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr sowohl den Lack der Fahrer- als auch der Beifahrerseite eines BMW, der in der Uhlandstraße in Bietigheim-Bissingen geparkt war. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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