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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: rund 2.000 Euro Sachschaden durch Steinwürfe

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die am Sonntag (26.04.2026) etwa zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Kirchgasse in Möglingen durch noch Unbekannte verübt wurde. Die Unbekannten sollen Steine gegen die Fassade und die Fenster eines Wohnhauses geworfen haben, was zu einem Sachschaden von rund 2.000 Euro führte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können und bitte diese, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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