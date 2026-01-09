PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Sachschaden nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 08.01.2026, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf einem 
Supermarktparkplatz der Nevigeser Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Fahrerin eines Pkw rückwärts
aus einer Parklücke aus und beschädigte dabei einen Opel Astra GTC. 
Anschließend flüchtete sie von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Unfall 
entstand Sachschaden am Opel.

Die Fahrzeugführerin ist circa 65 bis 70 Jahre alt und trug eine 
bunte Mütze sowie eine bunte Jacke. Sie war mit einem Pkw unterwegs, 
welcher einem Caddy ähnelt. Das Fahrzeug war mit mehreren Stickern in
Form von Friedenstauben beklebt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Fahrzeugführerin machen 
können, sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

