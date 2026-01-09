Polizei Wuppertal

POL-W: W Sachschaden nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 08.01.2026, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz der Nevigeser Straße eine Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Fahrerin eines Pkw rückwärts aus einer Parklücke aus und beschädigte dabei einen Opel Astra GTC. Anschließend flüchtete sie von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Unfall entstand Sachschaden am Opel. Die Fahrzeugführerin ist circa 65 bis 70 Jahre alt und trug eine bunte Mütze sowie eine bunte Jacke. Sie war mit einem Pkw unterwegs, welcher einem Caddy ähnelt. Das Fahrzeug war mit mehreren Stickern in Form von Friedenstauben beklebt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Fahrzeugführerin machen können, sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden.

