Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Polizei nimmt zwei Männer nach Verfolgungsfahrt fest

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Freitag (09.01.2026), flüchtete ein Pkw vor der 
Polizei von Cronenberg nach Remscheid.

Gegen kurz vor 02:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 
verdächtiges Fahrzeug mit zwei Personen auf einem Supermarktparkplatz
an der Hahnerberger Straße auf. Als die Beamten die Männer (polnische
Staatsangehörige) kontrollieren wollten, flüchteten beide in einem 
Saab in Richtung Cronenberg. Der Pkw entferne sich mit überhöhter 
Geschwindigkeit und missachtete die Anhaltesignale. Die Flucht führte
über innerstädtische Straßen von Cronenberg nach Remscheid.

Nachdem der 40-jährige Fahrzeugführer von der Oberhützer Straße nach 
links in den Blecherweg einbog, verlor er die Kontrolle über den Pkw.
Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine 
Straßenlaterne und anschließend gegen einen geparkten Pkw. 
Anschließend setzten die Insassen ihre Flucht zu Fuß fort.

Der Beifahrer (28) konnte unmittelbar durch die eingesetzten Beamten 
festgenommen werden. Den Fahrer fanden die Polizisten wenig später 
versteckt unter einem Pkw. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden
die Einsatzkräfte unter anderem Einbruchswerkzeug auf. Der Saab wurde
sichergestellt.

Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, während der 
Beifahrer unverletzt blieb. Im Krankenhaus wurde dem 40-Jährigen eine
Blutprobe entnommen. Es besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug 
unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte.

Zudem ergaben Ermittlungen, dass zwei Haftbefehle gegen den Mann 
vorliegen. Er wird heute der JVA zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
