Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Polizei nimmt zwei Männer nach Verfolgungsfahrt fest

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Freitag (09.01.2026), flüchtete ein Pkw vor der Polizei von Cronenberg nach Remscheid. Gegen kurz vor 02:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Personen auf einem Supermarktparkplatz an der Hahnerberger Straße auf. Als die Beamten die Männer (polnische Staatsangehörige) kontrollieren wollten, flüchteten beide in einem Saab in Richtung Cronenberg. Der Pkw entferne sich mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete die Anhaltesignale. Die Flucht führte über innerstädtische Straßen von Cronenberg nach Remscheid. Nachdem der 40-jährige Fahrzeugführer von der Oberhützer Straße nach links in den Blecherweg einbog, verlor er die Kontrolle über den Pkw. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen einen geparkten Pkw. Anschließend setzten die Insassen ihre Flucht zu Fuß fort. Der Beifahrer (28) konnte unmittelbar durch die eingesetzten Beamten festgenommen werden. Den Fahrer fanden die Polizisten wenig später versteckt unter einem Pkw. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte unter anderem Einbruchswerkzeug auf. Der Saab wurde sichergestellt. Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, während der Beifahrer unverletzt blieb. Im Krankenhaus wurde dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Es besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Zudem ergaben Ermittlungen, dass zwei Haftbefehle gegen den Mann vorliegen. Er wird heute der JVA zugeführt.

