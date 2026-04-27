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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Minderjährigen brechen in Wohnhaus ein

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt gegen fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 11 und 14 Jahren, denen zur Last gelegt wird, am Sonntagnachmittag (26.04.2026) gegen 15:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kappelstraße in Gäufelden-Öschelbronn eingebrochen zu sein. Nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte, konnten die Einsatzkräfte vier der Minderjährigen noch vor Ort festnehmen. Ein fünfter Tatverdächtiger wurde im Zuge der ersten Ermittlungen bekannt. Das Quintett hatte zuvor mutmaßlich ein Kellerfenster eingeschlagen, um in das zur Tatzeit leerstehende Wohnhaus zu gelangen. Im Innern durchwühlten sie sämtliche Räume auf der Suche nach Diebesgut. Ob im Endeffekt etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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