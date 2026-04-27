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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B28
Bondorf: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund fehlender Fahrpraxis verlor ein 40-Jähriger am Samstagabend (25.04.2026) gegen 21:25 Uhr auf der Bundesstraße 28 (B28) bei Bondorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann war mit seinem neuen Motorrad der Marke Kawasaki auf der B28 unterwegs, wobei er aus Richtung Rottenburg kam und an der Autobahnanschlussstelle Rottenburg auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Singen fahren wollte. Auf der dortigen Überleitung stürzte er vermutlich wegen eines Fahrfehlers von seinem Motorrad und blieb schwer verletzt am Fahrbahnrand liegen. Das Motorrad prallte gegen eine Schutzplanke. Der 40-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der Kawasaki entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Überleitung der B28 auf die BAB81 in Richtung Singen für den Verkehr gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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