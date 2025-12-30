Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erste Hinweise nach dem Diebstahl in Sparkasse/Weiterhin Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen am Montag, 29. Dezember 2025, (hier unsere Pressemitteilung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6186659) haben sich erste Zeugen bei der Polizei gemeldet. Sie gaben Hinweise auf mehrere Männer, die in der Nacht von Samstag, 27. Dezember 2025, auf Sonntag, 28. Dezember 2025, mit großen Taschen im Treppenhaus eines angrenzenden Parkhauses gesehen worden seien.

Die Beamten der unmittelbar eingerichteten Ermittlungskommission haben bereits erste Videobilder aus dem betreffenden Parkhaus gesichtet. Sie zeigen einen schwarzen Audi RS 6, der am frühen Montagmorgen das Parkhaus verlässt. Auch hier sitzen maskierte Täter im Fahrzeug, von denen einer die Schranke zur Ausfahrt betätigt. Das Kennzeichen an dem Fahrzeug war zuvor in Hannover entwendet worden.

Fest steht inzwischen auch, dass die Täter mehrere tausend Schließfächer in dem betroffenen Tresorraum aufgebrochen haben. Die Schadenssumme liegt nach ersten groben Schätzungen im zweistelligen Millionenbereich.

Bereits am Samstag, 27. Dezember 2025, gab es einen Brandmeldealarm in dem Bankgebäude. Hier waren Polizei und Feuerwehr waren gegen 6.15 Uhr vor Ort, konnten aber nichts feststellen, was auf einen Schaden schließen ließ. Die genauen Abläufe dieses Einsatzes sind Gegenstand der Ermittlungen, die andauern.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Die Polizei bittet Geschädigte, die mutmaßlich von dem Diebstahl in der Bankfiliale betroffen sind, sich zunächst an das Geldinstitut selbst zu wenden. Ansprechpartner bei der Sparkasse erreichen die Betroffenen ab 14 Uhr am Dienstag, 30. Dezember 2025, über die Telefonnummer 0209 161 1110. Zudem ist es ist nicht notwendig, dass einzelne Geschädigte eine Anzeige bei der Polizei erstatten. Bei der Sparkasse werden Personalien und Schäden aufgenommen und tagesaktuell an die Polizei übermittelt. Die Polizei erfasst auf Grundlage der an die Sparkasse übermittelten Daten relevante Sachverhalte automatisch und fertigt entsprechende Strafanzeigen von Amts wegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell