POL-EL: Geeste - Verkehrsunfallflucht auf Combi-Parkplatz - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am Samstag, 28. Februar 2026, kam es zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes Combi in der Meppener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 65-jähriger Mann hatte seinen grauen Opel Grandland X auf dem Parkplatz abgestellt. Zum genannten Zeitraum wurde der Opel durch einen unbekannten Fahrzeughalter beim Ein- oder Ausparken touchiert, wodurch Kratzer im rechten Bereich der Stoßstange entstanden sind.

Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

