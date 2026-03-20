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Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl wegen Waffenbeschaffungen für die ausländische terroristische Vereinigung HAMAS in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (20. März 2026) den Haftbefehl gegen den

im Libanon geborenen Kamel M.

in Vollzug gesetzt.

Der Beschuldigte war am 13. März 2026 in Zypern festgenommen (vgl. Pressemitteilung Nr. 14 vom 10. März 2026) und gestern (19. März 2026) nach Deutschland überstellt worden.

Rückfragen bitte an:

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
Dr. Ines Peterson
Oberstaatsanwältin beim BGH
Brauerstr. 30
76135 Karlsruhe
Telefon: 0721 8191-4100
Fax: 0721 8191-8492
E-Mail: presse@generalbundesanwalt.de
http://www.generalbundesanwalt.de/

Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell

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