Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
GBA: Haftbefehl wegen Waffenbeschaffungen für die ausländische terroristische Vereinigung HAMAS in Vollzug gesetzt
Karlsruhe (ots)
Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (20. März 2026) den Haftbefehl gegen den
im Libanon geborenen Kamel M.
in Vollzug gesetzt.
Der Beschuldigte war am 13. März 2026 in Zypern festgenommen (vgl. Pressemitteilung Nr. 14 vom 10. März 2026) und gestern (19. März 2026) nach Deutschland überstellt worden.
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Dr. Ines Peterson
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