PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: 14-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ludwigsburg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Sindelfingen fiel am Sonntag (27.04.2026) gegen 01.30 Uhr ein sogenanntes Mopedauto der Marke Ligier auf, als dieses die Hauptstraße von Aidlingen in Richtung Deufringen entlangfuhr. Um Fahrer und Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, sollte der Fahrer gestoppt werden. Doch der 14-jährige Fahrzeuglenker ignorierte die Anhaltezeichen der Polizeibeamten, schaltete das Licht des Leichtkraftfahrzeugs ab und bog in die Hermann-Hesse-Straße ein. Unbeleuchtet führte die weitere Fahrt über die Goethestraße und Furtholzstraße, bis der Fahrzeuglenker schließlich in der Kurve zur Straße "Untere Kirchtalhof" die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in einem Graben zum Stehen kam und vorläufig festgenommen wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer des Ligier erst 14 Jahre alt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 15:02

    POL-LB: Steinheim an der Murr: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagvormittag (26.04.2026) zwischen 10:45 Uhr und 11:20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen aus einem Pkw, welcher auf einem Feldweg in der Verlängerung der Straße "Holzweg" in Steinheim an der Murr abgestellt war. Um in den Innenraum des Opel zu gelangen, schlugen die Unbekannten eine Scheibe der Beifahrerseite ein. Die Höhe des Diebesguts ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:55

    POL-LB: Pleidelsheim: Unfallflucht im Innerer Murrer Weg - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (26.04.2026) zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr im Innerer Murrer Weg in Pleidelsheim ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz im Bereich des Sportgeländes abgestellten Skoda und setzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren