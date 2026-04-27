Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: 14-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ludwigsburg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Sindelfingen fiel am Sonntag (27.04.2026) gegen 01.30 Uhr ein sogenanntes Mopedauto der Marke Ligier auf, als dieses die Hauptstraße von Aidlingen in Richtung Deufringen entlangfuhr. Um Fahrer und Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, sollte der Fahrer gestoppt werden. Doch der 14-jährige Fahrzeuglenker ignorierte die Anhaltezeichen der Polizeibeamten, schaltete das Licht des Leichtkraftfahrzeugs ab und bog in die Hermann-Hesse-Straße ein. Unbeleuchtet führte die weitere Fahrt über die Goethestraße und Furtholzstraße, bis der Fahrzeuglenker schließlich in der Kurve zur Straße "Untere Kirchtalhof" die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in einem Graben zum Stehen kam und vorläufig festgenommen wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer des Ligier erst 14 Jahre alt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben.

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