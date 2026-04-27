Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 49-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein in Verkehrsunfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Blutentnahme und einem verursachten Sachschaden von rund 3.000 Euro endete am Samstag (25.04.2026) gegen 18:50 Uhr die Fahrt eines 49-jährigen Ford-Lenkers in Rutesheim. Der Fahrzeuglenker fuhr im Drive-In eines Schnellrestaurants in der Margarete-Steiff-Straße, mutmaßlich da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, an der Sprechanlage vorbei. Um dennoch seine Bestellung aufgeben zu können, öffnete der 49-Jährige die Fahrertür. Als eine Kommunikation mit dem Personal des Schnellrestaurants weiterhin nicht möglich war, setzte er den Pkw wieder zurück in Richtung Sprechanlage. Hierbei kollidierte der Ford-Lenker mit einem hinter ihm haltenden Opel. Zudem beschädigte die noch geöffnete Fahrertür die Sprechanlage des Schnellrestaurants. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 49-Jährigen Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, so dass sich der Fahrzeuglenker einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus ergab eine Überprüfung, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 49-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

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