PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 49-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein in Verkehrsunfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Blutentnahme und einem verursachten Sachschaden von rund 3.000 Euro endete am Samstag (25.04.2026) gegen 18:50 Uhr die Fahrt eines 49-jährigen Ford-Lenkers in Rutesheim. Der Fahrzeuglenker fuhr im Drive-In eines Schnellrestaurants in der Margarete-Steiff-Straße, mutmaßlich da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, an der Sprechanlage vorbei. Um dennoch seine Bestellung aufgeben zu können, öffnete der 49-Jährige die Fahrertür. Als eine Kommunikation mit dem Personal des Schnellrestaurants weiterhin nicht möglich war, setzte er den Pkw wieder zurück in Richtung Sprechanlage. Hierbei kollidierte der Ford-Lenker mit einem hinter ihm haltenden Opel. Zudem beschädigte die noch geöffnete Fahrertür die Sprechanlage des Schnellrestaurants. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 49-Jährigen Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, so dass sich der Fahrzeuglenker einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus ergab eine Überprüfung, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 49-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 15:02

    POL-LB: Steinheim an der Murr: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagvormittag (26.04.2026) zwischen 10:45 Uhr und 11:20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen aus einem Pkw, welcher auf einem Feldweg in der Verlängerung der Straße "Holzweg" in Steinheim an der Murr abgestellt war. Um in den Innenraum des Opel zu gelangen, schlugen die Unbekannten eine Scheibe der Beifahrerseite ein. Die Höhe des Diebesguts ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:55

    POL-LB: Pleidelsheim: Unfallflucht im Innerer Murrer Weg - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (26.04.2026) zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr im Innerer Murrer Weg in Pleidelsheim ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz im Bereich des Sportgeländes abgestellten Skoda und setzte ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:51

    POL-LB: Leonberg-Eltingen: Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag nach Schockanruf

    Ludwigsburg (ots) - Eine Seniorin aus Leonberg-Eltingen erhielt am Samstag (27.04.2026) einen Anruf von Betrügern, die der Seniorin suggerierten, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine bevorstehende Inhaftierung der Tochter zu verhindern, sei eine Kaution zu entrichten. Nach telefonischer Vereinbarung übergab die Seniorin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren