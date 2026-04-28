Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (27.04.2026) zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr einen auf dem Parkplatz einer Berufsschule in der Straße "Lange Anwanden" in Sindelfingen abgestellten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

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