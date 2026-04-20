Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mähroboter von Grundstück entwendet++Einbruch in leerstehendem Gebäude+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mähroboter von Grundstück entwendet+ Langwedel. Am Sonntagmittag betraten gegen 13.30 Uhr bislang unbekannte Täter unbefugt ein Grundstück im Kittelweg und entwendeten einen Mähroboter. Die Anwohnerin wurde durch das akustische Alarmsignal des Mähroboters aufmerksam. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Kittelweg geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Einbruch in leerstehendem Gebäude+ Thedinghausen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Achimer Landstraße über eine Tür Zutritt zu einem derzeit leerstehenden Gebäude. Aus einem Abstellraum sowie einer angrenzenden Doppelgarage entwendeten sie diverse Werkzeuge. Anschließend gelangten die Täter durch eine weitere Tür zum Wohnbereich und entwendeten dort weitere Küchengeräte. Die Tat erstreckte sich über einen längeren Zeitraum von etwa zwei Monaten. Zeugen, die im genannten Zeitraum Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

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