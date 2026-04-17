Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Roller von Schulgelände gestohlen+ Ottersberg. Am Donnerstag, zwischen 08 Uhr und 16 Uhr, kam es an einer Schule zu einem Diebstahl von vier Rollern. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam einen Schuppen auf dem Schulgelände in der Straße Am Brink und entwendeten daraus die Fahrzeuge. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf die Täter haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Schwerer Unfall zwischen Roller und Transporter - zwei Jugendliche verletzt+ Ottersberg. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, wurden ein 16-jähriger Rollerfahrer schwer und ein 15-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Jugendliche befuhr die Verdener Straße in Richtung des Ottersberger Bahnhofs. Ein 28-jähriger Fahrer eines Transporters stand auf dem Gehweg und beabsichtigte, wieder auf die Fahrbahn zu fahren. Dabei übersah er den Roller und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Jugendlichen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten+ Verden. In der Bremer Straße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Mitfahrende leicht verletzt wurden. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines BMW bemerkte den verkehrsbedingt haltenden VW eines 44-Jährigen zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurden eine 37-jährige Mitfahrerin und ein 18-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Brand in Kleingarten+ Osterholz-Scharmbeck. In der Straße Am Osterholz geriet am Donnerstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache eine Kleingartenparzelle in Brand. Zeugen bemerkten gegen 16 Uhr Rauch und Flammen aus dem Parzellenhäuschen kommen und informierten die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten Nachbarn eigenständig, das Feuer mit Gartenschläuchen einzudämmen. Die Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehende Häuschen schließlich vollständig ab. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Mit E-Scooter zusammengestoßen+ Lilienthal. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Falkenberger Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte, mit ihrem Opel von einem Grundstück nach links auf die Falkenberger Landstraße einzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 37-jährigen E-Scooter-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+Unfall zwischen E-Scooter und Roller+ Hambergen. Im Bereich der Brinkstraße/B74 ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Roller. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 14-jährige Fahrerin eines E-Scooters die Brinkstraße und beabsichtigte, die B74 zu überqueren und anschließend nach rechts abzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 76-jährigen Rollerfahrer, der die B74 in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck befuhr. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen und die Jugendliche verletzte sich leicht. Der Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

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