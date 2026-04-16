Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Rollerfahrerin ohne Fahrerlaubnis und Versicherungskennzeichen unterwegs++Fahrradfahrer verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Rollerfahrerin ohne Fahrerlaubnis und Versicherungskennzeichen unterwegs+ Verden. Beamten der Polizei Verden fiel am Mittwochnachmittag eine 33-jährige Fahrerin eines Rollers auf, welche den Johanniswall befuhr. An dem Roller war ein altes Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle stellten sie zudem fest, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen sie wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrradfahrer verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr befuhr ein Junge mit seinem Fahrrad den Gehweg der Schwaneweder Straße und geriet nach bisherigen Erkenntnissen ins Schleudern und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad.

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