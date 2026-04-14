Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auffahrunfall mit einer verletzten Person++Einbruch in Baumarkt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall mit einer verletzten Person+ Langwedel. Am Montag, gegen 17.30 Uhr, kam es auf der Hustedter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 60-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Seat auf die Straße "An der Eisenbahn" abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Eine nachfolgende 48-jährige Fahrerin eines Ford erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dabei erlitt die 60-Jährige leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Baumarkt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend brachen bislang unbekannte Täter in einen Baumarkt in der Siemensstraße ein. Gegen 22.15 Uhr zerstörten die Täter eine Scheibe zu den Büroräumen in dem Geschäft und lösten nach ersten Erkenntnissen damit die Alarmanlage aus. Sie betraten die Räumlichkeiten kurz, flüchteten nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch ohne Diebesgut vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

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