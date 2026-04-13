Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbrüche in Mehrparteienhäuser++Motorradfahrer bei Sturz verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbrüche in Mehrparteienhäuser+ Achim. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 16.20 Uhr, in zwei Mehrparteienhäuser im Ortsteil Bierden ein. Sie verschafften sich in der Bremer Straße zunächst gewaltsam Zutritt über eine Eingangstür in das Gebäude und gingen anschließend einen Kellerraum an. Aus diesem entwendeten sie diverses Werkzeug. In der Straße Am Werder versuchten sie ebenfalls, eine Eingangstür aufzuhebeln, ließen aus unbekannten Gründen jedoch von ihrem Vorhaben ab. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu verdächtigen Personen unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Motorradfahrer bei Sturz verletzt+ Verden. Am Sonntagvormittag kam es in der Lindhooper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 62-jährige Fahrer beabsichtigte, mit seinem Motorrad in eine Straße einzubiegen. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

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