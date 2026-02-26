PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 31-Jähriger mehrfach in Wismarer Supermarkt auffällig

Wismar (ots)

Ein 31-jähriger deutscher Mann ist am gestrigen Tag gleich zweimal in einem Supermarkt im Stadtgebiet von Wismar polizeilich in Erscheinung getreten und schließlich zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen worden.

Erstmals wurden die Beamten gegen 10:20 Uhr durch Mitarbeiter des Marktes informiert, nachdem der Mann versucht hatte, eine Flasche Wodka zu entwenden. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis aus.

Nur rund zwei Stunden später, gegen 12:40 Uhr, wurde die Polizei erneut in denselben Markt gerufen. Kunden hatten das Personal darauf aufmerksam gemacht, dass der 31-Jährige Verpackungen von Lebensmitteln öffne und Waren im Verkaufsraum verzehre. Als Mitarbeiter ihn antrafen, stellte er nach derzeitigem Kenntnisstand eine leere Wodkaflasche zurück in ein Regal.

Aufgrund der deutlichen alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wurde der Mann zum Schutz der eigenen Person für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:02

    POL-HRO: Kind beim Ausparken angefahren - 9-Jähriger verletzt

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Güstrower Straße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 9-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 36-jähriger deutscher Fahrzeugführer, mit seinem PKW aus einer Parklücke auszuparken. Dabei erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache das Kind. Der 9-Jährige ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:40

    POL-HRO: 17-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Crivitz (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B392 bei Crivitz ist gestern Mittag ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades (Supermoto 125) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 13:30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die B392 aus Richtung Crivitz kommend in Richtung Wessin. An der späteren Unfallstelle soll er auf den vorausfahrenden BMW aufgefahren sein, welcher ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:53

    POL-HRO: Ermittlungen nach Zeugenhinweis am Hauptbahnhof Schwerin

    Schwerin, Amt Grabow (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei umfangreiche Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten am Schweriner Hauptbahnhof eingeleitet. Ein Zeuge wandte sich am Montag, d. 23.02.2026, gegen 20:25 Uhr an die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Schwerin, nachdem er in den Räumlichkeiten einer Bahnhofstoilette eine pulverförmige Substanz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren