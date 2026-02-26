Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 31-Jähriger mehrfach in Wismarer Supermarkt auffällig

Wismar (ots)

Ein 31-jähriger deutscher Mann ist am gestrigen Tag gleich zweimal in einem Supermarkt im Stadtgebiet von Wismar polizeilich in Erscheinung getreten und schließlich zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen worden.

Erstmals wurden die Beamten gegen 10:20 Uhr durch Mitarbeiter des Marktes informiert, nachdem der Mann versucht hatte, eine Flasche Wodka zu entwenden. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis aus.

Nur rund zwei Stunden später, gegen 12:40 Uhr, wurde die Polizei erneut in denselben Markt gerufen. Kunden hatten das Personal darauf aufmerksam gemacht, dass der 31-Jährige Verpackungen von Lebensmitteln öffne und Waren im Verkaufsraum verzehre. Als Mitarbeiter ihn antrafen, stellte er nach derzeitigem Kenntnisstand eine leere Wodkaflasche zurück in ein Regal.

Aufgrund der deutlichen alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wurde der Mann zum Schutz der eigenen Person für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell