Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Gegenstand von Brücke geworfen++Einfamilienhaus bei Brand vollständig zerstört - Bewohnerin schwer verletzt++Unfall zwischen Pedelec und E-Scooter+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Gegenstand von Brücke geworfen+ A27/Achim. Bislang unbekannte Täter warfen am Dienstag, gegen 20.25 Uhr, einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke auf die Fahrbahn. Dabei trafen sie den Auflieger eines Sattelzuges.

Eine Zeugin, welche hinter dem Sattelzug fuhr, habe zuvor zwei Personen auf der Brücke der Borsteler Hauptstraße gesehen. Dabei soll es sich um Jugendliche gehandelt haben, die zunächst gerangelt und anschließend den Gegenstand von der Brücke geworfen haben. Die Zeugin sowie weitere Verkehrsteilnehmende hätten abbremsen müssen, da der Gegenstand zerbröckelt und vom Dach des Aufliegers gerieselt sei. Ihr Fahrzeug sei jedoch nicht getroffen worden.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen haben und Verkehrsteilnehmende, welche möglicherweise gefährdet wurden, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-94590 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einfamilienhaus bei Brand vollständig zerstört - Bewohnerin schwer verletzt+ Lilienthal. Am Dienstagabend kam es in der Straße Im Grunde zu einem Brand in einem Einfamilienhaus, bei dem eine Bewohnerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen brach in der Küche des Hauses aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Während Nachbarn die Feuerwehr informierten, versuchte die Hauseigentümerin zunächst selbstständig, den Brand zu löschen, atmete dabei jedoch Rauch ein. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr verließ sie das Gebäude eigenständig und wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf bis in den Dachstuhl aus und zerstörte das Haus vollständig. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Unfall zwischen Pedelec und E-Scooter+ Worpswede. In der Birkenstraße stießen am Dienstagabend ein Pedelec und ein E-Scooter zusammen. Die 84-jährige Radfahrerin war in Richtung des Hansaweg unterwegs und bemerkte an der Einmündung zum Fuhrenkamp einen bevorrechtigten E-Scooter-Fahrer zu spät. In der Folge kam es zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Jugendliche einen Mitfahrer auf seinem E-Scooter mitfahren ließ, erwartet auch ihn ein Verfahren aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell