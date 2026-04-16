POL-VER: Polizeiinspektion Verden/Osterholz und Landkreis Osterholz veröffentlichen Verkehrslagebild 2025

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Gegenstand von Brücke geworfen+ A27/Achim. Bislang unbekannte Täter warfen am Dienstag, gegen 20.25 Uhr, einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke auf die Fahrbahn. Dabei trafen sie den Auflieger eines Sattelzuges. Eine Zeugin, welche hinter dem Sattelzug ...

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