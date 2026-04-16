POL-VER: Polizeiinspektion Verden/Osterholz und Landkreis Verden veröffentlichen Verkehrslagebild 2025

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Auffahrunfall mit einer verletzten Person+ Langwedel. Am Montag, gegen 17.30 Uhr, kam es auf der Hustedter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 60-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Seat auf die Straße "An der Eisenbahn" abbiegen und musste aufgrund des ...

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