Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 18.04.2026

Landkreis Verden (ots)

Bereich PI Verden

Am späten Freitagabend kam es auf dem Sporthallengelände in Langwedel-Cluvenhagen zu einem Brand, welcher rechtzeitig entdeckt und durch Anwohner gelöscht werden konnte. Ein Ausbreiten des Brandes konnte dadurch verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bereich PK Achim

Motocross-Motorrad entwendet

In der Zeit von Mittwochabend auf Donnerstagmittag wurde in Achim-Baden in der Straße Hünenburg ein Motocross-Motorrad von einem unbekannten Täter entwendet. Das Motorrad war unter dem Carport des Eigentümers gesichert abgestellt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Achim unter 04202/996-0 in Verbindung zu setzen.

Zweiradfahrer leicht verletzt

Am Freitagmorgen, gegen 09 Uhr, missachtete ein 38-jähriger Mercedesfahrer in der Industriestraße in Achim die Vorfahrt eines 59-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrades. Beim Abbiegen auf ein Grundstück kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 59-Jährige wurde dabei leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von mehr als 5000,- EUR. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

In der Danziger Straße in Ottersberg kam es am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Die 71-jährige Golffahrerin missachtete die Vorfahrt des 16-jährigen E-Scooterfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fährlässiger Körperverletzung eingeleitet. Weiterhin besteht gegen den 16-Jährigen der Verdacht, dass dieser ohne Versicherungsschutz und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Beifahrerin durch Auffahrunfall verletzt

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr fuhr eine 79-jährige Fordfahrerin in der Obernstraße in Achim infolge Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler auf. Der 78-jährige Beifahrer des Ford wurde dabei leicht verletzt. Der Ford war hiernach nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9000,- EUR. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bereich PK Osterholz

Keine relevanten Ereignisse.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Verbotenes Kfz-Rennen

Am 17.04.2026 kam es um 20:40 Uhr auf der BAB 27, Richtungsfahrbahn Hannover, zu einem verbotenen Kfz-Rennen zwischen drei Fahrzeugen. Die erste Beobachtung erfolgte im Bereich der Anschlussstelle Verden-Ost. Am Autobahndreieck Walsrode fuhren die Fahrzeuge auf die BAB 7 in Richtung Kassel. Sie konnten an der Tank- und Rastanlage Wülferode angehalten und kontrolliert werden. Zwei Führerscheine der Fahrzeugführer wurden vor Ort beschlagnahmt, der dritte Fahrzeugführer führte keinen Führerschein mit sich. Zeugen oder Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise gefährdet worden sind oder diese beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden (04231/806-0) oder bei der Polizeiautobahnwache Garbsen (0511/109-8930) zu melden.

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