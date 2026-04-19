Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 19.04.2026

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs. Achim. Am Samstag, gegen 15:35 Uhr, fiel Beamten der Autobahnpolizei Langwedel ein Dacia mit rumänischer Zulassung auf der A27 im Bereich Achim auf. Bei der folgenden Kontrolle des 33jährigen Fahrzeugführers stellten sie fest, dass dieser sich mit einem rumänischen Führerschein auswies. An diesem erkannten sie Fälschungsmerkmale, so dass das Dokument sichergestellt wurde. Gegen den Fahrzeugführer, der in Walldürn wohnhaft ist, leiteten sie ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

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Für die anderen Bereiche liegen keine presserelevanten Ereignisse vor.

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