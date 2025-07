Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Komplettentwendung aus Tiefgarage

Bergisch Gladbach (ots)

Der 59-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Reginharstraße im Stadtteil Bockenberg kehrte am Mittwochabend (23.07.) aus seinem zweiwöchigen Urlaub zurück. Bei einem Blick in die Tiefgarage bemerkte er, dass sein schwarzer Pkw der Marke Range Rover mit dem amtlichen Kennzeichen GL-A 2565 nicht mehr auf dem zugewiesenen Parkplatz stand.

In der Wohnung angekommen musste er zudem feststellen, dass sowohl eine Fernbedienung zur Tiefgaragenöffnung als auch ein Original-Fahrzeugschlüssel entwendet worden waren. Die Wohnung war während des Urlaubs durchgehend bewohnt. Der 59-jährige Bergisch Gladbacher vermutet, dass sich der oder die Täter über eine offenstehende Balkontür im ersten Obergeschoss Zutritt zur Wohnung verschafft und die Gegenstände entwendet haben. Aufbruchspuren konnten an Fenstern und Türen zumindest nicht festgestellt werden.

Durch die Sichtung der Videoaufzeichnungen aus der Tiefgarage konnte die Tatzeit auf Montag, 14.07., kurz nach 22:00 Uhr, konkretisiert werden. Hier bestätigte sich der Verdacht: eine männliche Person öffnete das Rolltor und anschließend den Pkw mittels Fernbedienung, bevor er mit diesem flüchtete.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, dunkle Haare, Bart, bekleidet mit weißem T-Shirt und beigen Shorts. Er trug zudem eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Der Wert des Fahrzeugs liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei nahm vor Ort eine Strafanzeige auf. Bei Zeugenhinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202-205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2. (tf)

