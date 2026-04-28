Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Baugerät von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (24.04.2026) 12.30 Uhr und Montag (27.04.2026) 07.00 Uhr stahlen noch unbekannte Täter eine Rüttelplatte der Marke Wacker im Wert von etwa 5.000 Euro von einer Baustelle in der Straße "Im Röhrle" in Schönaich.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail (boeblingen.prev@polizei.bwl.de) beim Polizeiposten Schönaich zu melden.

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