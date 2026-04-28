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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (26.04.2026), 23.00 Uhr und Montag (27.04.2026), 09.00 Uhr in eine Gaststätte in der Lindenstraß0e in Ludwigsburg ein. Im Inneren hebelten die Täter zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin enthaltene Bargeld. Weder die Höhe des Sachschadens noch der Wert des Diebesgutes können derzeit genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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