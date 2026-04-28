Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10

BAB 81

Korntal-Münchingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht unter Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (28.04.2026) gegen 00:10 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe Korntal-Münchingen zugetragen hat.

Ein 67-jährige Kia-Lenkerin befuhr die Bundesstraße 10 aus Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Korntal-Münchingen und bog an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen auf die Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn ab. Im Bereich der Anschlussstelle überholte ein noch unbekannter Lenker eines Fahrzeugs, mutmaßlich eines weißen Sprinters, die 67-Jährige verbotswidrig über die dortige Sperrfläche, kollidierte mit dieser beim Einordnen auf die Fahrbahn. Ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallörtlichkeit.

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