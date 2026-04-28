POL-LB: Möglingen: Motorroller in der Goethestraße gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (26.04.2026), 23.00 Uhr und Montag (27.04.2026), 09.00 Uhr in eine Gaststätte in der Lindenstraß0e in Ludwigsburg ein. Im Inneren hebelten die Täter zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin enthaltene Bargeld. Weder die Höhe des Sachschadens noch der Wert des Diebesgutes können derzeit genau beziffert werden. Für sachdienliche ...

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