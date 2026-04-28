POL-LB: Möglingen: Motorroller in der Goethestraße gestohlen
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Samstag, 25.04.2026, 14:00 Uhr und Sonntag, 26.04.2026, 17:00 Uhr stahlen noch unbekannte Personen einen blauen Motorroller der Marke Piaggio, der in der Goethestraße in Möglingen am Fahrbahnrand geparkt war. Das Leichtkraftrad hat einen Zeitwert von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Asperg entgegen (07141 15001-70, kornwestheim.prev@polizei.bwl.de).
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