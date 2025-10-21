Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Nachprüfung des Zolls in Hotelbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde - wieder zahlreiche Verstöße festgestellt

Bild-Infos

Download

Kiel, Rendsburg-Eckernförde (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Kiel hat am 17. Oktober 2025 ein Hotel im Kreis Rendsburg-Eckernförde abermals überprüft.

Bereits im Juli dieses Jahres hatten die Zöllnerinnen und Zöllner dort erhebliche Verstöße festgestellt (siehe Pressemitteilung des HZA Kiel vom 14. August 2025).

Die Vielzahl dieser im Juli festgestellten Verstöße war der Anlass für die jetzige Nachprüfung, bei der 24 Einsatzkräfte der Kieler Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Einsatz waren.

Im Fokus der Kontrolle stand wieder das Reinigungspersonal eines Subunternehmens, das im Auftrag des Hotels tätig war.

Insgesamt wurden 19 Beschäftigte des Nachunternehmens überprüft. Dabei stellten die Zöllnerinnen und Zöllner mehrere schwerwiegende Verstöße fest:

Drei Personen - irakischer, syrischer und palästinensischer Staatsangehörigkeit - hielten sich unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Eine weitere Person, ein syrischer Staatsangehöriger, verstieß gegen Auflagen nach dem Asylgesetz.

Sechs Arbeitnehmende verfügten nicht über die erforderliche Arbeitsgenehmigung, und bei 18 Personen besteht der Verdacht auf Meldeverstöße zur Sozialversicherung.

"Wer glaubt, nach einer Zollprüfung einfach weitermachen zu können wie zuvor, irrt gewaltig. Die Nachprüfung hat gezeigt, dass wiederholte Kontrollen beim selben Betrieb oft erst das ganze Ausmaß an Verstößen ans Licht bringen", so Gabriele Oder, Sprecherin des Hauptzollamts Kiel.

Vor Ort wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Verantwortlichen des Nachunternehmens sowie gegen zehn der angetroffenen Arbeitnehmenden eingeleitet.

"Ob und in welchem Umfang der Hotelbetrieb von den neuerlichen Verstößen wusste, wird jetzt geprüft. Gerade bei der Beauftragung von Subunternehmen müssen Auftraggeber sehr genau hinschauen. Wer Verantwortung auslagert, trägt sie im Zweifel trotzdem mit", so Oder.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und sorgt damit für faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit erfolgen risikoorientiert und konzentrieren sich regelmäßig auch auf besonders von Schwarzarbeit betroffene Branchen wie die Gebäudereinigung.

Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell