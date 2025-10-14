PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Reminder: Taufe des neuen Zollschiffs "Fehmarn" am 15. Oktober 2025

Kiel, Lübeck, Neustadt, Schleswig-Holstein (ots)

Morgen ist es soweit:

Das Hauptzollamt Kiel tauft und stellt sein neues Zollschiff "Fehmarn" offiziell in Dienst.

Die Zeremonie beginnt am Mittwoch, 15. Oktober 2025, um 10 Uhr am Ostseekai 1 (Liegeplatz 28).

Mit der "Fehmarn" nimmt eines der modernsten Einsatzmittel des Zolls Fahrt auf - 55 Meter lang, LNG-betrieben und ausgerüstet für Einsätze von der Lübecker Bucht bis in die AWZ.

Während der Taufe sind Bild- und Filmaufnahmen möglich, im Anschluss stehen O-Töne und eine Schiffsbesichtigung auf dem Programm.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter werden gebeten, sich bis heute beim Hauptzollamt Kiel anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Kiel
Gabriele Oder
Telefon: 0431-20083-1106
Mobil: 016091162783
E-Mail: presse.hza-kiel@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell

