HZA-KI: Reminder: Taufe des neuen Zollschiffs "Fehmarn" am 15. Oktober 2025
Kiel, Lübeck, Neustadt, Schleswig-Holstein (ots)
Morgen ist es soweit:
Das Hauptzollamt Kiel tauft und stellt sein neues Zollschiff "Fehmarn" offiziell in Dienst.
Die Zeremonie beginnt am Mittwoch, 15. Oktober 2025, um 10 Uhr am Ostseekai 1 (Liegeplatz 28).
Mit der "Fehmarn" nimmt eines der modernsten Einsatzmittel des Zolls Fahrt auf - 55 Meter lang, LNG-betrieben und ausgerüstet für Einsätze von der Lübecker Bucht bis in die AWZ.
Während der Taufe sind Bild- und Filmaufnahmen möglich, im Anschluss stehen O-Töne und eine Schiffsbesichtigung auf dem Programm.
Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter werden gebeten, sich bis heute beim Hauptzollamt Kiel anzumelden.
