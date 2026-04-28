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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81
Ludwigsburg: 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall bei Ludwigsburg-Nord

Ludwigsburg (ots)

Ein 25-jähriger Lenker eines Sattelzugs fuhr am Montag (27.04.2026) gegen 17:40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Heilbronn und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord verlassen. Im Ausfahrtsbereich wechselte der 25-Jährige von der rechten auf die linke Abbiegespur. Dabei übersah er einen dort fahrenden 27-Jährigen mit seinem Audi A3 und kollidierte seitlich mit dem Pkw. Der Audi wurde dadurch um 180 Grad entgegen der Fahrtrichtung gedreht und nach links auf die Durchgangsfahrbahn abgewiesen. Dort musste ein 22-Jähriger mit seinem Renault Master nach links ausweichen, um einen frontalen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Dabei erfasste der Renault einen links daneben fahrenden VW Golf eines 38-Jährigen, der wiederum nach links in die dortige Schutzplanke geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Alle vier beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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