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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Reizgas in Schultoilette versprüht

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Montag (27.04.2026) gegen 13:30 Uhr in die Gerhart-Hauptmann-Straße nach Leonberg aus, nachdem eine Reinigungskraft der dortigen Realschule festgestellt hatte, dass offenbar ein nicht näher bestimmbares Reizgas in einer Herrentoilette versprüht worden war. Die betroffenen Räume befanden sich in einem vom Schulgebäude räumlich getrennten Gebäudeteil. Zur Tatzeit waren etwa 60 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Lehrkräfte auf dem Schulgelände, die vorsorglich das Schulgebäude verlassen mussten. Nachdem die Feuerwehr die betroffenen Räume gelüftet hatte, wurde das Realschulgebäude wieder frei gegeben. Verletzt wurde niemand, Hinweise auf die Verursache liegen bislang noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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