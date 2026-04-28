Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim

Bietigheim-Bissingen: Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Pkw-Diebstähle ereigneten sich in der Nacht von Montag (27.04.2026) auf Dienstag (28.04.2026) in Bietigheim-Bissingen und Vaihingen an der Enz.

Zwischen 21:20 Uhr (27.04.2026) und 02:20 Uhr (28.04.2026) stahlen noch unbekannte Täter einen in der Berengerstraße in Vaihingen an der Enz-Horrheim abgestellten Audi vom Typ A6 im Wert von etwa 60.000 Euro.

Einen weiteren Audi, ebenfalls vom Typ A6, im Wert von rund 65.000 Euro entwendeten unbekannte Täter zwischen 20:20 Uhr (27.04.2026) und 07:15 Uhr (28.04.2026) im Ochsenbacher Weg in Bietigheim-Bissingen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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