PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mini-Fahrerin flüchtet vor der Polizei

Bergisch Gladbach (ots)

Polizisten des Verkehrsdienstes beabsichtigten gestern Mittag (08.04.) einen Pkw der Marke Mini einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle zu unterziehen, nachdem die Fahrerin während der Fahrt verbotenerweise ihr Mobiltelefon benutzt hatte. Die Fahrerin missachtete Anhaltezeichen und versuchte zu flüchten.

Gegen 12:45 Uhr fiel den Beamten der Pkw im Bereich der Straße "Straßen" im Stadtteil Herkenrath auf. Nachdem den Polizisten aufgefallen war, dass die Fahrerin verbotenerweise während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzt hatte, wurde sie mit optischen Anhaltezeichen aufgefordert, anzuhalten. Sie missachtete die Anhaltezeichen und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit von den Beamten.

Anschließend stellte sie den Pkw ab und flüchtete fußläufig über einen Zaun, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung durch die Beamten auf einem Grundstück in der Straße "Hecken" gestellt werden.

Nach Ermittlungen vor Ort war die Frau, eine 24-Jährige aus Mülheim an der Ruhr, zur Tatzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen sie wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kfz-Rennens ermittelt. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 08:17

    POL-RBK: Bergisch Gladbach / Overath - Täter erbeuten Schmuck bei zwei Wohnungseinbrüchen

    Bergisch Gladbach / Overath (ots) - Bislang unbekannte Täter erbeuteten bei zwei Wohnungseinbrüchen diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei wurde gestern (08.04.) von den Hausbesitzern aus Bergisch Gladbach und Overath angerufen, nachdem ihnen die Einbrüche aufgefallen waren. Im Bergisch Gladbacher Stadtteil Frankenforst ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 08:24

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in Bensberg und Refrath

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Dienstagmorgen (07.04.) erschien der Betreiber eines Restaurants bei der Bezirksdienststelle Bensberg und erstattete Anzeige wegen eines Einbruchs in sein Lokal in der Schloßstraße. Laut seinen Angaben hatte er das Restaurant am Montag (06.04.) gegen 23:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Als er das Lokal am Dienstag gegen 08:00 Uhr aufschließen wollte, bemerkte er den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren