Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Overath - Täter erbeuten Schmuck bei zwei Wohnungseinbrüchen

Bergisch Gladbach / Overath (ots)

Bislang unbekannte Täter erbeuteten bei zwei Wohnungseinbrüchen diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei wurde gestern (08.04.) von den Hausbesitzern aus Bergisch Gladbach und Overath angerufen, nachdem ihnen die Einbrüche aufgefallen waren.

Im Bergisch Gladbacher Stadtteil Frankenforst verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Buchenallee, in dem sie eine Terrassentür mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt haben.

Offenbar wurden mehrere Räume im Inneren durchsucht und nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der Einbruch muss nach Aussagen der Geschädigten während ihrer Abwesenheit zwischen 11:45 Uhr und 14:10 Uhr geschehen sein.

In der Breslauer Straße in Overath ist es zu einem ähnlich gelagerten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Hier sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus gelangt, indem sie ein Küchenfenster im Erdgeschoss aufgehebelt haben.

In scheinbar allen Zimmern des Hauses wurden sämtliche Schränke und Kommoden durchwühlt. Bei dieser Tat wurden ebenfalls Schmuckstücke sowie zusätzlich ein Sektkühler entwendet. Auch hier soll der Schaden mehrere tausend Euro betragen.

Aufgefallen ist diese Tat abends gegen 20:15 Uhr. Der konkrete Tatzeitpunkt ist aktuell noch nicht bekannt. An Karfreitag (03.04.), gegen 07:15 Uhr, soll jedoch noch alles in Ordnung gewesen sein, so dass die Tat in diesem Zwischenzeitraum geschehen sein muss.

An beiden Tatorten haben die eingesetzten Polizisten jeweils eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesen Einbrüchen geben kann, nimmt bitte Kontakt zum zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg auf unter Tel. 02202 205-0. (ct)

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