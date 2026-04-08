Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in Bensberg und Refrath

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagmorgen (07.04.) erschien der Betreiber eines Restaurants bei der Bezirksdienststelle Bensberg und erstattete Anzeige wegen eines Einbruchs in sein Lokal in der Schloßstraße. Laut seinen Angaben hatte er das Restaurant am Montag (06.04.) gegen 23:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Als er das Lokal am Dienstag gegen 08:00 Uhr aufschließen wollte, bemerkte er den Einbruch.

Nach ersten Erkenntnissen brachen die bislang unbekannten Täter ein Fenster zum Küchenbereich des Restaurants auf und entwendeten eine Kellner-Geldbörse inklusive Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Um 14:00 Uhr wurden Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach zu einer Sporthalle in der Straße Steinbreche in Refrath gerufen. Die dortige Hausmeisterin meldete einen Einbruch in den dortigen Büroraum. Die Täter entwendeten einen fest montierten Tresor ohne Inhalt. Nach Angaben der Hausmeisterin hatte sie den Tresor zuletzt am 27.03. gesehen.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise weitere Hinweise zu diesen beiden Taten geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell