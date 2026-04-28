Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 42-Jährige angegriffen und geschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Samstag, den 18.04.2026 ereignete sich gegen 21:15 Uhr in der Calwer Straße in Sindelfingen ein Vorfall, zu dem die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen sucht. Eine 42-Jährige war dort zu Fuß unterwegs, als sie auf einen ihr persönlich bekannten 43-Jährigen traf. Aufgrund persönlicher Differenzen packte der Tatverdächtige sein Opfer am Kragen und schlug ihr zweimal mit der Hand ins Gesicht. Zwei noch unbekannte Zeuginnen wurden aus einem Auto heraus auf den Sachverhalt aufmerksam und kamen der Geschädigten zu Hilfe, so dass der Tatverdächtige schließlich zu Fuß flüchtete. Zeugen des Vorfalls und insbesondere die beiden Frauen, die der 42-Jährigen zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden (Tel. 0800 1100225 oder hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de).

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