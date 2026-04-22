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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Am Weinberg, Montag, 20.04.2026, 16.00 Uhr - Dienstag, 21.04.2026, 11.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte im o.g. Tatzeitraum den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 59-jährigen Frau. Der unfallbetroffene schwarze Skoda wurde am linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 3500 Euro. Die unfallverursachende Person entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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