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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Kleinglattbach: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Montag (27.04.2026), 19.00 Uhr und Dienstag (28.04.2026), 07:00 Uhr in einen Kindergarten im Adolf-Greinert-Weg in Kleinglattbach ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter etwa 100 Euro Bargeld. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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