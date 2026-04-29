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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8
Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (28.04.2026) gegen 06:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 bei Leonberg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine Streifenwagenbesatzung war auf der BAB 8, zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart, in Fahrtrichtung München auf dem linken der vier Fahrstreifen auf Einsatzfahrt unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten unterwegs. Ein 41-jähriger Lenker eines Transporters, der ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, wechselte aus diesem Grund auf die zweite Fahrspur von links und ordnete sich hier hinter einem noch unbekannten Fahrzeuglenker ein. Nachdem der 41-Jährige den Fahrstreifenwechsel abgeschlossen hatte, bremste der unbekannte Fahrzeuglenker ohne ersichtlichen Grund sein Fahrzeug abrupt ab. Daraufhin leitete auch der Transporter-Lenker eine strake Bremsung ein, um eine Kollision zu vermeiden. Ein hinter dem Transporter fahrender 55-jähriger Ford-Lenker konnte trotz ebenfalls eingeleiteter Bremsung ein Auffahren nicht vermeiden. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der unbekannte Fahrzeuglenker, bei welchem es sich um einen Kleinwegen vom Hersteller Toyota vom Typ Yaris in der Farbe rot gehandelt haben könnte, fuhr nach dem Verkehrsunfall unerlaubt in Richtung München davon. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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