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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg/Bondorf: mehrere Verstöße bei Gaststättenkontrollen festgestellt

Ludwigsburg (ots)

Gemeinsam mit dem Hauptzollamt Heilbronn und dem örtlich zuständigen Ordnungsamt führte das Polizeirevier Herrenberg am Freitag (24.04.2026) Gaststättenkontrollen in Herrenberg und Bondorf durch.

Im Zuge der Kontrolle einer Shisha-Bar in Herrenberg erhärtete sich der Verdacht, dass dort mutmaßlich mit Cannabis gehandelt wird. Als die Einsatzkräfte zur Beweissicherung das Mobiltelefon eines 19 Jahre alten Tatverdächtigen beschlagnahmen wollten, leistete dieser erheblichen Widerstand. Nach Anwendung von unmittelbarem Zwang konnte das Telefon schließlich beschlagnahmt werden. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen dem Verdacht des Handels mit Cannabis rechnen.

In einer Gaststätte in Bondorf stellte das Hauptzollamt etwa zehn Kilogramm unversteuerten Tabak fest. Der Gaststättenbetreiber muss nun mit einer Strafanzeige wegen Steuerhehlerei rechnen. Die Ermittlungen zur Herkunft des Tabaks dauern noch an.

Insgesamt wurden im Zuge der Kontrolle von drei Gaststätten mehrere Verstöße, unter anderem gegen das Landesgaststätten- sowie das Landesnichtrauchergesetz festgestellt.

Das Ordnungsamt stieß auf drei Feuerlöscher mit abgelaufenem Verfallsdatum. Außerdem wurden in einer der Gaststätten Speisen angeboten, obwohl dies nicht erlaubt war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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